Нетаньяху заявил, что не выведет войска из Газы до полной победы Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о переговорах по сделке с ХАМАС по освобождению заложников, исключил вывод войск из сектора Газа до достижения всех целей и полной победы и освобождение "тысяч" палестинских заключенных из тюрем. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Я слышу заявления о разных сделках, поэтому хочу прояснить: мы не закончим эту войну до достижения всех ее целей. Это означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех наших похищенных и гарантии, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю. Мы не выведем армию из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдет", - заявил премьер.