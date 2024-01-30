Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” коснулся происходящих в Нахиджеване процессов.

Как сообщает Арменпресс, в сообщении Союза говорится:

“Нахичеванская Автономная Республика своим статусом и географическим положением всегда имела большое значение для правящей элиты Азербайджана, поэтому проблема политико-экономического лидерства и вице-вассальства Нахиджевана (армянская традиция написания Нахичевани - ред.) является одной из основных внутриполитических реалий.

27 лет Нахиджеваном фактически управлял Васиф Талыбов, который в 2022 г. был отстранен от должности председателя меджлиса Нахичеванской Автономной Республики. В течение 27 лет Нахиджеван был закрытой зоной не только для внешнего мира, но и для простых азербайджанцев, служа уникальной лабораторией формирования лучших традиций диктатуры.

На этот раз Ильхам Алиев решил поставить Нахиджеван в качестве феодального поместья под вертикаль управления, под жесткий контроль силовых структур, но не открыто, а по принципу вассального подчинения, через «прозрачную» легитимность долевого владения лиц, тесно связанных с указанными структурами. Подобные тенденции политической и экономической «централизации», похоже, соответствуют политическим стремлениям к отмене статуса автономии Нахиджевана, которые звучат в Азербайджане на разных уровнях.

Вопрос предоставления Нахиджевану статуса автономной республики органически связан с подписанным в Москве русско-турецким договором 1921 года и подписанным в Карсе турецко-закавказским договором и достигнутыми на их основе политическими урегулированиями. Поэтому уничтожение статуса Нахиджевана можно считать односторонним нарушением вышеуказанных соглашений. Чтобы придать легитимность устремлениям Азербайджана в столь геополитически важном вопросе, правящая администрация реализует как процесс создания соответствующего нарратива, то есть общественного запроса, так и политико-экономической централизации, то есть отстранение традиционного нахиджеванского клана от кормушка, а бенефициары этой кормушки прямо привязываются к полическо-силовому центру и подчиняются ему.

Вот вся правда о процессах, происходящих вокруг армянского Нахиджевана, подвергшегося этноциду и деармянизации, перешедшей сто лет назад из-за текущей политической целесообразности, но несправедливо под контроль Азербайджана».