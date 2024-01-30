Время в Ереване: 11:07,   30 Январь 2024

Премьер Польши назвал премьера Венгрии единственным антиукраинским политиком в ЕС

Премьер Польши назвал премьера Венгрии единственным антиукраинским политиком в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал своего венгерского коллегу Виктора Орбана единственным антиукраинским политиком в Европейском союзе.

"В Европе многое изменилось после начала войны. Венгрия осталась, вернее не Венгрия, я бы не хотел употреблять название так дружественной нам страны, но Виктор Орбан остался один на поле боя. Он является единственным настолько явным антиукраинским политиком", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Туск.

Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]