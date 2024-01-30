Премьер Польши назвал премьера Венгрии единственным антиукраинским политиком в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал своего венгерского коллегу Виктора Орбана единственным антиукраинским политиком в Европейском союзе.

"В Европе многое изменилось после начала войны. Венгрия осталась, вернее не Венгрия, я бы не хотел употреблять название так дружественной нам страны, но Виктор Орбан остался один на поле боя. Он является единственным настолько явным антиукраинским политиком", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Туск.

Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.