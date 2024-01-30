В Румынии опровергли слухи о боевой миссии своих F-16 в Украине

Румынская авиация не проводила никаких операций на территории Украины силами ВВС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило министерство обороны республики.

"Мы предупреждаем вас о фейковой новости, появившейся в аккаунте платформы X, в которой утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу и в 03:22 разбомбил группу сил Российской Федерации под Херсоном", — говорится в сообщении.

Ранее один из аккаунтов в социальной сети X опубликовал пост о том, что российский Генеральный штаб передал Совету Безопасности информацию о "воздушном ударе" румынскими F-16C по Херсонской области. При этом никаких доказательств этой информации предоставлено не было.