В Румынии опровергли слухи о боевой миссии своих F-16 в Украине
19:10, 30 Январь 2024
Румынская авиация не проводила никаких операций на территории Украины силами ВВС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило министерство обороны республики.
"Мы предупреждаем вас о фейковой новости, появившейся в аккаунте платформы X, в которой утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу и в 03:22 разбомбил группу сил Российской Федерации под Херсоном", — говорится в сообщении.
Ранее один из аккаунтов в социальной сети X опубликовал пост о том, что российский Генеральный штаб передал Совету Безопасности информацию о "воздушном ударе" румынскими F-16C по Херсонской области. При этом никаких доказательств этой информации предоставлено не было.
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