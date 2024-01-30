Тегеран выразил протест британскому послу из-за заявлений Сунака

Британский посол Саймон Шерклиф был вызван в МИД Ирана после заявлений премьер-министра Риши Сунака, которые в Тегеране рассматривают как антииранские, ему высказан протест. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило иранское агентство IRNA.

"В связи с продолжением обвинений британского режима в адрес Исламской Республики Иран, Саймон Шерклиф, британский посол в Тегеране, был сегодня днем вызван в министерство иностранных дел генеральным директором отдела Западной Европы, ему был высказан решительный протест", - говорится в сообщении.

Накануне Сунак выразил обеспокоенность в связи с напряженностью на Ближнем Востоке и призвал Иран к деэскалации после удара беспилотника по военной базе США на границе Сирии и Иордании, ответственность за который взяло шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".