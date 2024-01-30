По прогнозам главы ЦБ Армении, в ближайшее время не ожидается роста цен на продовольствие
18:13, 30 Январь 2024
Председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян не ожидает повышения цен на продукты питания в ближайшее время. Как сообщает Арменпресс, об этом он заявил на пресс-конференции 30 января.
“Судя по ослаблению спроса в мировой экономике и подобным поведенческим проявлениям, мы считаем, что нас в данный момент ждут слабые дефляционные явления со стороны внешнего сектора. По крайней мере, мы не ожидаем, что цены на продукты питания будут развиваться в сторону роста в ближайшее время”, - отметил председатель ЦБ.
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