Предстоящие на 31 января мероприятия
18:06, Январь 30, 2024
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- 21:08 Встреча комиссий по делимитации границы Армении и Азербайджана состоится 31 января
- 20:26 На встрече мэра Еревана с депутатами фракции “Гражданский договор” вопрос об отставке не обсуждался
- 20:08 Под председательством премьер-министра Пашиняна обсужден генеральный план Академического городка
- 20:05 Нетаньяху заявил, что не выведет войска из Газы до полной победы Израиля
- 19:57 Изменение географических границ в регионе неприемлемо для Ирана: советник Верховного лидера Ирана
- 19:48 Премьер Польши пригрозил президенту досрочными парламентскими выборами
- 19:39 Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” коснулся происходящих в Нахиджеване процессов
- 19:14 Премьер Польши назвал премьера Венгрии единственным антиукраинским политиком в ЕС
- 19:10 В Румынии опровергли слухи о боевой миссии своих F-16 в Украине
- 19:08 Тегеран выразил протест британскому послу из-за заявлений Сунака
- 19:00 Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими
- 18:51 Ростелеком и НУАСА подписали Меморандум о сотрудничестве, подкрепив его запуском «Сервиса облачного видеонаблюдения»
- 18:22 Посол Армении провел встречу с министром по делам миграции и убежища Греции
- 18:13 По прогнозам главы ЦБ Армении, в ближайшее время не ожидается роста цен на продовольствие
- 18:06 Предстоящие на 31 января мероприятия
- 17:24 Глава ЦБ обосновал решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта
- 17:15 Франция сократит военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре: Le Monde
- 17:15 Председатель Палаты депутатов парламента Чехии посетит Армению
- 17:10 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-01-24
- 17:08 Азиатские индексы - 30-01-24
- 16:55 В крупнейшем Центре рукописей Ирана впервые будут изучены армянские рукописи
- 16:25 Оборонная промышленность ЕС оказалась не готова к конфликту в Украине: Жозеп Боррель
- 16:20 Секретарь Совета безопасности Армении принял главу гражданской наблюдательной миссии ЕС
- 16:11 ХАМАС заявил, что изучает предложение о прекращении огня в Газе
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