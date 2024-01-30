Ростелеком и НУАСА подписали Меморандум о сотрудничестве, подкрепив его запуском «Сервиса облачного видеонаблюдения»

Генеральный директор Ростелеком Армения Айк Фарамазян и ректор Национального университета архитектуры и строительства Армении (НАУСА) Егиазар Варданян 29 января подписали Меморандум о сотрудничестве. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Ростелекома, в рамках меморандума стороны договорились обеспечить вовлечение специалистов в учебный и рабочий процессы, совместную организацию семинаров и других мероприятий, совместную разработку учебных материалов, организацию стажировок и деловых встреч для студентов вузов, финансирование стипендий, привлечение лучших студентов в организацию в качестве сотрудников и разработка более эффективных форматов совместного сотрудничества. Меморандум подписан на основе важных принципов доверия, ответственности и взаимного уважения.

Подписание меморандума было подкреплено запуском в вузе «Сервиса Облачного видеонаблюдения» от Ростелекома. Он предоставляет широкий функционал, в том числе безопасное хранение видео в облачном пространстве, что исключает возможность подвергания видео различным внешним воздействиям. В рамках услуги Ростелеком Армения предлагает беспрецедентную возможность: персонализированный видеоанализ на основе потребностей клиента, на основе пола, возраста, температуры тела, идентификации номеров транспортных средств и других критериев, что позволяет использовать данные о деятельности в зоне видеонаблюдения с целью более эффективного управления бизнесом.

Установка и настройка камер силами компании, круглосуточное обслуживание, наличие современного и удобного приложения, хранение архива до 14 дней делают услугу уникальной на армянском рынке.

«Сегодняшний день стал началом чрезвычайно важного сотрудничества, которое имеет не только формат оказания услуг партнеру, но и начало долгосрочных и многоплановых партнерских отношений. Подписанный меморандум является чрезвычайно важным стратегическим шагом как для Ростелеком Армения, так и для Национального Университета Архитектуры и Строительства Армении. Такой формат сотрудничества обязательно окажет положительное влияние на развитие информационных технологий, основанный на взаимном обмене передовым опытом.

В университете мы выводим на рынок уникальную услугу «Облачное видеонаблюдение», что является еще одним революционным шагом Ростелекома, опережающим развитие облачных технологий в Армении. Также хотел бы отметить, что Ростелеком строит крупнейший в Армении Центр обработки данных, где ключевую роль будут играть облачные услуги. это будет наш следующий шаг на пути развития информационных технологий. Мы уверены, что сотрудничество с университетом продолжится и в этом контексте", - сказал генеральный директор Ростелеком Армения Айк Фарамазян.

«Ростелеком Армения — один из лучших операторов в сфере, и не случайно мы решили вместе с вами реализовать проект, позволяющий проводить лекции в любое время, чтобы осветить лучшие практики преподавания и методы наших профессоров. Я также подчеркиваю другой компонент этой программы: безопасность. Мы всегда уделяем особое внимание созданию безопасной среды для наших студентов и сотрудников, и в этом контексте проект, реализуемый с Ростелеком Армения, очень важен. Одним из приоритетов нашего университета является повышение качества обучения за счет использования информационных технологий, и мы идем по пути цифровизации. Мы уже оцифровали часть нашего образовательного процесса и сейчас идем к полной цифровизации.

Я уверен, что в будущем у нас с Ростелеком Армения появятся новые проекты, которые будут способствовать развитию как наших студентов и преподавателей, так и развитию компании», - сказал ректор Университета Армении Егиазар Варданян.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» была запущена Ростелекомом в ноябре 2023 года и уже успела вызвать большой интерес как у бизнеса, так и у частных лиц.

В завершение мероприятия стороны поздравили друг друга с запланированным долгосрочным и плодотворным сотрудничеством.