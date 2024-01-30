Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-01-24

ЕРЕВАН, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 января, курс доллара США вырос на 0.15 драмa и составил 403.96 драм. Курс евро вырос на 0.89 драмa и составил 437.81 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 4.52 драм. Курс британского фунта сократился на 0.90 драмa и составил 512.18 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 62.33 драмa и составила 26267.45 драм. Цена серебра выросла на 1.28 драмa и составила 298.78 драм.