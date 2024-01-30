Азиатские индексы - 30-01-24

ТОКИО, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.11% и составил 36065.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.10% и составил 2526.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.83% и составил 2830.53 пункта, а HANG SENG снизился на 2.32% и составил 15703.45 пункта.