Время в Ереване: 11:07,   30 Январь 2024

Азиатские индексы - 30-01-24

Азиатские индексы - 30-01-24

ТОКИО, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.11% и составил 36065.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.10% и составил 2526.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.83% и составил 2830.53 пункта, а HANG SENG снизился на 2.32% и составил 15703.45 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]