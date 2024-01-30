Оборонная промышленность ЕС оказалась не готова к конфликту в Украине: Жозеп Боррель

Оборонная промышленность стран Европейского союза оказалась не готова к потребностям Украины, вызванным военными действиями, которые развернула Россия. Как передает «Арменпресс», в этом в статье, опубликованной во французском журнале L'Obs, признался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Война на Украине показала, насколько эта индустрия была далека от готовности ответить на вызовы, с которыми мы сталкиваемся», - написал он.

Дипломат отметил, что большая часть военной помощи ЕС Украине поступала из существующих запасов оружия, и их пополнение является серьезным вызовом для военной промышленности государств-членов ЕС, мощность которой «сократилась до показателей мирного времени». Боррель подчеркнул, что поддержка Украины должна идти параллельно с «возрождением военной промышленности» европейских стран.

По словам Борреля, мощности военно-промышленного комплекса европейских стран восстанавливаются недостаточно быстро, несмотря на 40-процентный рост расходов ЕС на оборону с 2014 года. ЕС, по мнению Борреля, должен активизировать усилия, чтобы «выиграть гонку вооружений» с Россией.

Как отметил Жозеп Боррель, государства ЕС оказали беспрецедентную помощь Украине с начала военных действий России. Европейский союз, по его данным, поставил Киеву оружие и боеприпасы на сумму около 30 миллиардов евро и обучил почти 40 000 украинских солдат.

Боррель добавил, что Украине необходимо предоставить «все необходимые средства, включая ракеты большой дальности и другие передовые системы вооружения, для освобождения своей территории».

«Победа Украины над агрессией России - лучшая гарантия безопасности Европы», - написал Боррель.