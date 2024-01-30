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Секретарь Совета безопасности Армении принял главу гражданской наблюдательной миссии ЕС

Секретарь Совета безопасности Армении принял главу гражданской наблюдательной миссии ЕС

30 января секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян принял главу гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркуса Риттера.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате Совета безопасности сообщили, что собеседники обсудили деятельность гражданской наблюдательной миссии ЕС и коснулись решения Европейского совета об увеличении численности гражданской наблюдательной миссии ЕС.

Стороны подчеркнули, что развертывание гражданской миссии играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.


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