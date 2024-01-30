Секретарь Совета безопасности Армении принял главу гражданской наблюдательной миссии ЕС
16:20, 30 Январь 2024
30 января секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян принял главу гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркуса Риттера.
Как передает «Арменпресс», в Аппарате Совета безопасности сообщили, что собеседники обсудили деятельность гражданской наблюдательной миссии ЕС и коснулись решения Европейского совета об увеличении численности гражданской наблюдательной миссии ЕС.
Стороны подчеркнули, что развертывание гражданской миссии играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.
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