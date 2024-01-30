Секретарь Совета безопасности Армении принял главу гражданской наблюдательной миссии ЕС

30 января секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян принял главу гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркуса Риттера.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате Совета безопасности сообщили, что собеседники обсудили деятельность гражданской наблюдательной миссии ЕС и коснулись решения Европейского совета об увеличении численности гражданской наблюдательной миссии ЕС.

Стороны подчеркнули, что развертывание гражданской миссии играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.