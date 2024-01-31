Эксперты «Амунди-Акба» представили развитие событий и ожидания на финансовом рынке мира и в Армении

Ослабление денежно-кредитных условий Центральными банками развивающихся стран в прошлом году в значительной степени способствовало восстановлению финансовых рынков и формированию стабильной доходности.

Как передает корреспондент «Арменпресс», об этом на втором экономическом форуме «Амунди-Акба», организованном в Армении «Амунди-Акба Ассет Менеджмент», сказал заместитель исполнительного директора Amundi-Acba, управляющий фондами Грайр Асланян, представляя макроэкономические показатели 2023 года в развивающихся странах.

«В развивающихся странах есть 10-процентный рост акций. Долговой рынок положительно отреагировал на снижение инфляции и смягчение денежно-кредитных условий Центральными банками. В развивающихся странах наблюдается 10-13-процентный рост, как в случае облигаций в национальной, так и в иностранной валюте», - уточнил Асланян, добавив, что Армения также не осталась в стороне от этих событий благодаря снижению инфляции и снижению ставки рефинансирования Центральным банком.

«Как в денежном секторе, так и в секторе долгосрочных облигаций у нас были довольно хорошие результаты в 2023 году - доходность 12% и 18%. После существенного повышения курса национальной валюты РА в 2022 году, в 2023 году произошло некоторое обесценивание в пределах 4 % как по отношению к евро, так и по отношению к доллару США», - представил заместитель исполнительного директора Amundi-Acba.

Подводя итоги 2023 года по показателям пенсионных фондов, он отметил, что активы фондов Amundi-Acba, инвестированные в финансовые рынки, воспользовались возможностями двузначного роста и зафиксировали рост на 12-15 % по итогам 2023 года, несмотря на осторожную инвестиционную политику.

Фредерик Паскаль, соруководитель отдела инвестиционных решений, делегированный Amundi, коснувшись показателей и эффективности классов активов на развитых рынках мира за 2023 год, сообщил, что большинство активов завершили год на высоком уровне, поскольку инфляция замедлилась, а Центральные банки действовали соответствующим образом.

По его словам, лидером по части развитых рынков был Фондовый рынок с двузначными показателями роста.

Благодаря лучшей семерке технологический сектор США лидировал и завершил год с доходностью 55,1%, а у семерки он составил 107%. По словам эксперта, рынки наличных денег и облигаций снова зафиксировали положительные показатели. При этом большая часть положительных показателей была зафиксирована в последнем квартале 2023 года.

По наблюдению Паскаля, показатели эффективности в прошлом году в основном были обусловлены замедлением инфляции и вмешательством Центральных банков.

Согласно прогнозу докладчика, ожидается, что инфляция на развитых рынках замедлится в 2024 и 2025 годах, но недостаточно. Инфляция будет оставаться выше целевых показателей, и возможно, что Центральные банки отложат снижение процентных ставок, оставив это на конец первого полугодия. Что касается развивающихся рынков, то здесь инфляция уже замедлилась, и Центральные банки развивающихся стран начали вести более мягкую денежно-кредитную политику.