Без новой помощи США Украина окажется под угрозой: Энтони Блинкен

Без новой помощи США все, чего Украина добилась за два года сопротивления российским военным операциям, окажется под угрозой.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Русскую службу Deutsche Welle, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 29 января в Вашингтоне.

«Отказавшись предоставлять эту дополнительную помощь Украине, мы пошлем всем нашим оппонентам сильный и неверный сигнал о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы, защите демократии», - сказал Блинкен.

На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Столтенберг подчеркнул, что Украина уже превзошла ожидания, вернув себе половину своих территорий, которые изначально были оккупированы Россией.

«Если кто-то думает, что помощь им бесполезна - то украинцы как раз доказали обратное», - заявил генсек НАТО.