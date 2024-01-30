Канада отменила эмбарго на поставки оружия Турции: Комитет «Ай Дата» Канады призывает пересмотреть решение

Правительство Канады приняло решение отменить эмбарго на поставки оружия Турции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет «Ай Дата» Канады.

«Комитет «Ай Дата» Канады осуждает недавнее решение канадского правительства отменить давнее эмбарго на поставку оружия Турции. Это решение вызвало тревожную обеспокоенность в канадско-армянской общине, поскольку оно угрожает приверженности Канады правам человека, международной безопасности и справедливости», - говорится в заявлении комиссии.

Несмотря на введение Министерством иностранных дел Канады моратория на продажу оружия Турции в октябре 2019 года, правительство разрешило экспорт технологий беспилотных летательных аппаратов L3arris/WESCAM в Турцию весной 2020 года.

«После объявления Азербайджаном войны Республике Арцах в сентябре 2020 года появились существенные доказательства незаконного транзита оборудования Турцией в Азербайджан, что нарушило ее договорные обязательства с Канадой и привело к незаконному использованию Азербайджаном технологий Wescam канадского производства против мирного населения в Арцахе. В результате внутреннего расследования и парламентских проверок правительство в апреле 2021 года отозвало все разрешения на экспорт в Турцию.

Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция последовательно игнорировала права человека, демократические ценности и верховенство закона и ведет учет нарушений договорных соглашений. Отмена эмбарго на поставки оружия не только противоречит давним принципам Канады, но и игнорирует продолжающуюся агрессию и нарушения прав человека, совершаемые Турцией против различных народов, включая и армян. Комитет «Ай Дата» Канады настоятельно призывает правительство Канады пересмотреть это безрассудное решение и занять принципиальную позицию против воинственности турецкого правительства. Сняв эмбарго на поставки оружия, Канада только поощряет режим президента Эрдогана и даже подвергает себя риску соучастия в преступлениях, совершаемых и спонсируемых турецким режимом, которые угрожают армянам и другим народам региона, миру и справедливости», - говорится в заявлении.

Комитет «Ай Дата» Канады подчеркивает, что канадское правительство должно поставить права человека, международную безопасность и справедливость выше краткосрочных политических соображений.

Комитет «Ай Дата» Канады призывает правительство Канады прислушаться к обеспокоенности канадской армянской общины, организаций гражданского общества и правозащитников.

«Несмотря на то, что мы приняли к сведению решение правительства отменить или приостановить действие разрешений на экспорт оружия в случае выявления достоверных доказательств злоупотреблений со стороны Турции, мы призываем правительство Канады полностью отменить это решение и занять решительную позицию против агрессии турецкого правительства. И тем самым подтвердить приверженность принципам, которые характеризуют народ Канады», - говорится в заявлении.