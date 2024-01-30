Премьер-министр Японии объявил о намерении подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении подписать мирный договор с Россией после решения территориального вопроса по южным островам Курильской гряды. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на «РИА Новости».

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией», - подчеркнул он во время выступления с программной речью в нижней палате Парламента. При этом Кисида подчеркнул, что Япония «продолжит решительно продвигать санкционное давление» на Россию из-за ситуации на Украине и «при сотрудничестве с международным сообществом» будет и дальше поддерживать Киев.

Отношения между Москвой и Токио уже много лет омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась обсудить возможность передачи островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, однако судьба островов Кунашир и Итуруп не обсуждалась.

Советский Союз надеялся, что Совместная декларация положит конец спору, тогда как Япония рассматривала документ лишь как часть решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Дальнейшие переговоры ни к чему не привели, после окончания Второй мировой войны мирный договор так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны, и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.