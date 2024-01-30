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Армения представила проект «Перекресток мира» на форуме инвесторов Global Gateway

Армения представила проект «Перекресток мира» на форуме инвесторов Global Gateway

Проект правительства Армении «Перекресток мира» был представлен на форуме инвесторов Global Gateway, начавшемся в Брюсселе.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс» в Брюсселе, в рамках панельного обсуждения «Южный Кавказ и Турция: прочное связующее звено между Центральной Азией и Европой» проект «Перекресток Мира» представил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян. 

Заместитель министра сообщил, что основной принцип программы заключается в том, что все инфраструктуры, включая автомобильные, железные и воздушные дороги, трубопроводы, кабели, линии электропередачи, работают под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят. «Последние геополитические события доказали, что диверсификация транспортных маршрутов является жизненной необходимостью для непрерывности поставок товаров на региональные рынки. И именно по этой причине правительство Армении разработало инициативу «Перекресток мира». В первый год работы он обеспечит перевозку через страны региона 4,7 млн ​​тонн грузов и 300 000 пассажиров. К 2050 году объем грузов, перевозимых между странами региона по железнодорожной инфраструктуре Республики Армения, составит около 10 миллионов тонн», - представил Симонян.

Форум был посвящен использованию инфраструктурных возможностей, имеющихся в расширенном соседстве ЕС, для облегчения торговли, существующей между ними. В ходе отдельных панельных обсуждений была представлена инвестиционная привлекательность и существующие возможности инфраструктур стран-участниц.

Лилит Гаспарян


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