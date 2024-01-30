Армения представила проект «Перекресток мира» на форуме инвесторов Global Gateway

Проект правительства Армении «Перекресток мира» был представлен на форуме инвесторов Global Gateway, начавшемся в Брюсселе.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс» в Брюсселе, в рамках панельного обсуждения «Южный Кавказ и Турция: прочное связующее звено между Центральной Азией и Европой» проект «Перекресток Мира» представил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян.

Заместитель министра сообщил, что основной принцип программы заключается в том, что все инфраструктуры, включая автомобильные, железные и воздушные дороги, трубопроводы, кабели, линии электропередачи, работают под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят. «Последние геополитические события доказали, что диверсификация транспортных маршрутов является жизненной необходимостью для непрерывности поставок товаров на региональные рынки. И именно по этой причине правительство Армении разработало инициативу «Перекресток мира». В первый год работы он обеспечит перевозку через страны региона 4,7 млн ​​тонн грузов и 300 000 пассажиров. К 2050 году объем грузов, перевозимых между странами региона по железнодорожной инфраструктуре Республики Армения, составит около 10 миллионов тонн», - представил Симонян.

Форум был посвящен использованию инфраструктурных возможностей, имеющихся в расширенном соседстве ЕС, для облегчения торговли, существующей между ними. В ходе отдельных панельных обсуждений была представлена инвестиционная привлекательность и существующие возможности инфраструктур стран-участниц.

Лилит Гаспарян