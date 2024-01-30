В ЕС согласовали предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ

Постоянные представители Европейского союза 29 января согласились с предложением Еврокомиссии, согласно которому доходы от замороженных активов России будут использованы для помощи Украине.

«Послы ЕС только что в принципе согласились с предложением использовать неожиданную прибыль, связанную с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины», - написано на странице в социальной платформе X председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

Соответствующее предложение ЕК подготовила в декабре.

По данным СМИ, заблокированные российские активы на сумму более 200 миллиардов € находятся в ЕС, причем значительная часть из них находится в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В марте 2022 года ЕС принял решение заморозить российские активы в странах Европейского Союза в связи с военными действиями России на Украине. В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что для Украины создадут фонд в размере 1,7 миллиарда € за счет налогообложения доходов от активов в России.