В некоторых районах Армении идет снег

Дорожное управление сообщает, что по состоянию на 09:00 30 января, в районах Абовян, Чамбарак, Гавар, Талин, Арарат, Горис и Капан - идет снег.

На автодорогах Абовяна, Аштарака, Дилижана, Ванадзора, Степанавана, Ташира, Вайка, Сисиана местами гололедица.

Степанаванский перевал труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные службы проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Во избежание ДТП и заторов на дорогах водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, оснащенных зимними шинами.