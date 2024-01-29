В Париже согласовали новую сделку по освобождению заложников ХАМАС

Участники переговоров из Израиля, США, Египта и Катара договорились в Париже об основах новой сделки по освобождению заложников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По ее информации, сделка предусматривает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, которое будет сопровождаться поэтапными паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в сектор Газа наряду с обменом палестинскими заключенными.

Как сообщил источник телекомпании, в понедельник движению ХАМАС будет представлен соответствующий проект соглашения.

В переговорах участвовали премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и руководители спецслужб других стран, отмечает NBC.