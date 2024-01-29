Премьер-министр Пашинян принял известного физика Давида Яна
19:32, 29 Январь 2024
Премьер-министр Никол Пашинян принял физика, основателя компании ABBYY, главу работающей в сфере искусственного интеллекта компании Newo.ai Давида Яна.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили мировые достижения в сфере высоких технологий и, в частности, искусственного интеллекта, а также перспективы развития сферы.
Состоялся обмен мыслями о реализации в нашей стране программ в сфере искусственного интеллекта, возможностях подготовки специалистов в цифровой отрасли и имеющемся потенциале в сфере высоких технологий.
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