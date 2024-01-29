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"Грузинская мечта" рассматривает кандидатуру Кобахидзе на пост премьера

"Грузинская мечта" рассматривает кандидатуру Кобахидзе на пост премьера

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе рассматривается на пост кандидата в премьер-министры страны после отставки Ираклия Гарибашвили с этого поста. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе в эфире телекомпании "Имеди".

Ранее Гарибашвили заявил, что покидает занимаемый пост и становится председателем правящей партии "Грузинская мечта". Местные телекомпании сообщали, что премьер Гарибашвили и глава названной партии Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями. При этом Кобахидзе пока не делал официального заявления на этот счет.

"Команда провела собеседование. На посту премьер-министра рассматривается кандидатура Ираклия Кобахидзе <…> благодарю Ираклия Гарибашвили за его работу", - заявил Талаквадзе.

По его словам, на днях пройдет заседание политсовета, а 1 февраля - съезд партии, где будет официально оформлена кандидатура Кобахидзе.


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