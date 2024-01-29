Азербайджан ведет экономическую войну против Армении: Вардан Джанян

В последнее время Азербайджан активизировал усилия по подрыву долгосрочного развития экономики Армении, нацеливаясь на наиболее перспективные отрасли армянской экономики. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Союза горняков и металлургов Армении Вардан Джанян.

“За последний год Азербайджан сильно активизировался по отношению к нашей промышленности и к ​​экономике Армении в целом. В ближайшие дни мы, вероятно, выступим с заявлением от имени нашего Союза. Баку нацелен на те отрасли экономики – горнодобывающую промышленность, энергетику и т.д. – которые имеют долгосрочное и наиболее важное значение для экономики Армении. Наше общество должно попытаться совместными шагами снизить риски, связанные с нападками Азербайджана”, - заявил Джанян.

Он считает, что своеобразная гибридная война, которую ведут азербайджанцы, связана с осознанием того факта, что в настоящее время Армения обогнала их по темпам экономического роста. “До 2017–2018 годов у них не было такого страха. А сейчас мы даже превзошли Азербайджан по ВВП на душу населения. Они понимают, что это также приведет к формированию нового военного баланса и ведут гибридную войну против Армении. Мне кажется, что мы, наша команда, представители бизнеса готовы обсудить с правительством и общественностью шаги, чтобы не проиграть эту войну”, - отметил Джанян.

Коснувшись текущего состояния горнодобывающей отрасли Армении, спикер обратил внимание на то, что Зангезурский медно-молибденовый комбинат третий год подряд возглавляет список крупнейших налогоплательщиков Армении. “Однако другие предприятия отрасли потеряли свои позиции по сравнению с 2022 годом и не зарегистрировали роста. В списке первых 100 крупных налогоплательщиков 2023 года еще четыре горнодобывающих предприятия, уплативших в общей сложности около 30 млрд драмов налогов. Между тем, в первой сотне 2022 года было 8 предприятий из горнодобывающего сектора или связанных с ним, которые в совокупности заплатили около 90 млрд драмов налогов”, - сказал спикер.

По его словам, это вызвано различными объективными и субъективными причинами. Среди них наиболее важным фактором является курс драма, поскольку этот сектор в основном ориентирован на экспорт. По наблюдению Джаняна, в этом случае даже компании, ориентированные на внутренний рынок, теряют свои конкурентные преимущества по сравнению с импортерами.