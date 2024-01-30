Итальянский архитектор считает, что культурное наследие Армении заслуживает большего внимания

Итальянский архитектор Альберто Колле, имеющий богатый международный опыт и большую любовь к инновационным проектам, оставил свой след и в Армении, создав вместе со своей командой в рамках мастерской MEDS в Гюмри проект «Отражение бесконечности».

В интервью «Арменпресс» он рассказал о своем посещении Армении, реализованном проекте, а также о своих планах относительно нашей страны. Альберто Колле родился в живописном регионе Италии - Венето. Архитектурные поиски вели его в различные европейские города, среди которых и Барселона. Она занимает особое место, сейчас там и живет Альберто Колле.

- Расскажите, пожалуйста, о себе. Где Вы родились, выросли и каков был Ваш профессиональный путь?

- Сейчас я живу в Барселоне, в Испании. Я родился в регионе Венето на северо-западе Италии и учился на архитектурном факультете Политехнического университета Венеции (IUAV). Именно там я впервые узнал об армянах и армянской культуре.

Во время учебы я много раз участвовал в различных курсах и семинарах, благодаря чему получил возможность прикоснуться как к местному, так и к международному опыту.

Затем я продолжил обучение в области городского дизайна в Сиенском университете ArsNova, после получил двойную степень магистра в Академии Domus и в Университете Милана.

Спустя годы я учился в Школе архитектуры ETSAB в Барселоне. Защитил докторскую степень на факультете архитектуры Университета Порту, в Португалии, где изучал творчество Альваро Сизы.

Я основал архитектурную студию Bauart и лабораторию инновационных проектов Alternative Academic Project (AAP), которая обслуживает государственные и частные организации и часто организует архитектурные семинары. Я также начал интенсивное сотрудничество с различными университетами, в том числе с Миланским политехническим университетом, где в настоящее время преподаю предмет архитектурного дизайна.

- Вы заметили, что впервые услышали об Армении в Венеции. Расскажите об этом?

- Во время учебы в Венеции я начал изучать армянскую культуру, прочитал несколько книг и посетил остров Святого Лазаря. Спустя годы у меня была возможность встретиться с несколькими членами армянской общины в Буэнос-Айресе, в Аргентине, что послужило основой для открытия богатой истории, культурного и духовного наследия Армении.

Среди древних сооружений примечателен Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в IV веке, один из исключительных образцов христианской архитектуры.

Я всегда восхищался армянской диаспорой, потому что именно диаспора донесла армянскую культуру в разные страны мира, сохранив ее самобытность.

- В августе Вы были в Гюмри и приняли участие в международном семинаре MEDS. Какое влияние эта программа оказала на Вас в профессиональном и эмоциональном плане?

- За несколько месяцев до участия в проекте MEDS Гюмри я подготовил очень простую концепцию проекта для испанского архитектурного конкурса, но она не была выбрана.

Когда я увидел объявление о том, что для архитектурной мастерской в ​​Армении требуются тренеры с проектным предложением, я подумал, что мне следует переосмыслить свою концепцию-предложение и адаптировать ее к требованиям этой мастерской.

Я мало что знал об этом месте, знал только то, что проект будет строиться за пределами города Гюмри. Поэтому я провел несколько дней, исследуя город удаленно и предлагая свои варианты организаторам проекта, но ни одно из предложенных мной мест не было реалистичным на тот момент.

Итак, у меня возникла идея построить павильон в минималистическом стиле, но я не знал, где он будет размещен, пока сам не посетил Гюмри. Помню, первое, что меня удивило, когда я приехал в Армению, были камни зданий. Создавалось впечатление, что они написаны акварелью с разной степенью цветопередачи и меняющимися оттенками. Увидев все это, у меня возникло желание использовать в своей работе эти исключительные качества черного туфа.

- Почему Вы решили участвовать в проекте MEDS Gyumri?

- Конечно, основной причиной участия в семинаре было желание участвовать в проекте, который даст возможность что-то построить. В прошлом я участвовал в различных семинарах в качестве соавтора, тренера, организатора, в том числе участвовал и в различных градостроительных и архитектурных проектах, но ни один из них не включал в себя строительную составляющую. Именно поэтому этот проект меня заинтересовал. Кроме того, изначально армянская среда показалась мне довольно новой и экзотической, и участие в семинаре было способом раскрыть культурное наследие Армении, которое, я считаю, заслуживает большего внимания. Мне захотелось поэкспериментировать и проверить некоторые элементы, которые я мог бы применить в области эфемерной (ephemeral) архитектуры.

- Какие значительные открытия Вы сделали во время пребывания в Армении? Где Вы побывали?

- В любом новом месте меня больше всего впечатляет пейзаж. Форма, цвет, структура камня меня очень привлекают. Именно это и произошло в случае с Арменией. Во время строительства павильона у меня было не так много времени на экскурсии. Однако спонсор нашего проекта компания PROFAL организовала для нашей команды экскурсию по ряду достопримечательностей. Начали мы с озера Севан, которое очаровало меня своим цветом, чистыми, каменистыми берегами, а также историческими монастырями, находящимися вблизи. Затем мы посетили национальный парк «Дилижан», где я познакомился с гигантскими дубами и буками. В последней части экскурсии я посетил Ереван, где пытался обозначить направление горы Арарат, теряясь на улицах, полных большими и маленькими кафе.

Моя прогулка по центру казалась одновременно диалогом с европейской и средиземноморской культурами.

-Не могли бы Вы подробно описать идею Вашего проекта? Что он из себя представляет, и почему он был установлен на территории памятника Матери-Армении в Гюмри?

- Наш проект называется «Отражение бесконечности». Он был установлен в парке, прилегающем к Мемориальному комплексу «Мать Армения», напротив Черной крепости, стратегической крепости XIX века, где произошел ряд исторических событий. Городская инсталляция выполняет роль смотровой площадки, покрытой зеркальным элементом. Эта работа соединяет памятник Матери-Армении с еще одним важным элементом, который, таким образом, олицетворяет силу, выносливость и защиту армянского народа. В дизайн включены зеркала и интерьер, окрашенный в черный цвет, что символизирует ассоциацию с черным туфом. Отражение этого элемента создает загадочную символику. При этом павильон становится динамичной игрой для многих посещающих его детей.

Работа «Отражение бесконечности» - это маяк надежды и символ возрождения. Ее цель выходит за рамки эстетики, поскольку она была создана профессионалами в области архитектуры и дизайна со всего мира, она свидетельствует о силе сотрудничества, которое сулит этому стойкому городу светлое будущее. Это сооружение, символизирующее единство и прогресс, является для Гюмри образом, открывающим новую эру, где гармонично сосуществуют прошлое и настоящее, а будущее так же ярко, как и отражения на его зеркальной поверхности.

- Над каким проектом Вы сейчас работаете, и какие у Вас планы в Армении?

- Сейчас я продолжаю фокусироваться на эволюции отечественной архитектуры и архитектурных конкурсах в европейском контексте и параллельно разрабатываю более системные подходы к идеям эфемерных архитектурных проектов. Я думаю, что в Армении есть много мест, где можно реализовать гибкие и мобильные архитектурные решения, которые, в свою очередь, могут стать частью динамичных процессов.

Я также был бы рад сотрудничать с различными учреждениями, культурными центрами, компаниями и другими структурами, которые видят возможность начать сотрудничество в армянском национальном контексте, а также установить связь с Европейским контекстом.

Интервью вела: Анна Акопян