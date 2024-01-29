Глава МИД Армении и советник Верховного лидера Ирана обсудили вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 29 января провел встречу с советником Верховного лидера Исламской Республики Иран, главой Стратегического совета по международным отношениям Камалем Харази.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-иранского многоотраслевого сотрудничества, отметив высокий уровень политического диалога между двумя странами и активную динамику развития отношений. В этом контексте была подчеркнута важность тесного сотрудничества между двумя странами в энергетической, инфраструктурной, экономической и других сферах, реализации совместных проектов на благо укрепления дружбы двух народов и стабильности в регионе.

Пользуясь случаем, министр Мирзоян еще раз выразил соболезнования со стороны Республики Армения в связи с терактом, произошедшим в Кермане в начале года.

В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Министр Мирзоян подробно представил подходы Армении, подчеркнув необходимость безусловного уважения территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета Республики Армения, в том числе в качестве залога обеспечения прочного мира в регионе.

В контексте разблокирования региональной инфраструктуры Арарат Мирзоян высоко оценил положительную позицию Ирана в отношении разработанного правительством Армении проекта “Перекресток мира” и его основных принципов.