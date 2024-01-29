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Никол Пашинян дал поручения Службе внешней разведки

Никол Пашинян дал поручения Службе внешней разведки

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел встречу с руководством и сотрудниками Службы внешней разведки.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, Николу Пашиняну доложили о ходе работ по формированию службы и программе деятельности на 2024 год.

Состоялся обмен мнениями о решении современных вызовов и о роли Службы внешней разведки в деле развития государства.

Премьер-министр поставил перед службой конкретные задачи и дал поручения.


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