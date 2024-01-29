Никол Пашинян дал поручения Службе внешней разведки
16:32, 29 Январь 2024
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел встречу с руководством и сотрудниками Службы внешней разведки.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, Николу Пашиняну доложили о ходе работ по формированию службы и программе деятельности на 2024 год.
Состоялся обмен мнениями о решении современных вызовов и о роли Службы внешней разведки в деле развития государства.
Премьер-министр поставил перед службой конкретные задачи и дал поручения.
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