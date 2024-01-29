Великобритания призвала Иран снизить напряженность на Ближнем Востоке после атаки на военную базу США
Ирану следует предпринять шаги по снижению напряженности на Ближнем Востоке. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя атаку проиранских группировок на одну из американских военных баз на границе Иордании с Сирией.
«Мы обеспокоены и призываем Иран продолжать снижать напряженность в регионе... Мы решительно поддерживаем своих союзников в обеспечении стабильности и мира в регионе. Мы продолжим работать в этом направлении», - слова Сунака приводит Sky News.
Как сообщал ранее «Арменпресс», 28 января в результате атаки БПЛА на военную базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих, не менее 34 получили ранения. Президент США Джо Байден обвинил в атаке группировки, связанные с Ираном. В представительстве Ирана в ООН заявили, что Тегеран не имеет никакого отношения к этой атаке.
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