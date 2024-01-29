Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», - «Интерфакс» цитирует слова представителя Кремля.

Ранее «Арменпресс» сообщил, что Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента.

Президентские выборы в Российской Федерации пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта этого года.