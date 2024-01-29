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ЕС хочет привлечь € 10 миллиардов для создания транспортного коридора с Центральной Азией в обход России

ЕС хочет привлечь € 10 миллиардов для создания транспортного коридора с Центральной Азией в обход России

Евросоюз намерен привлечь инвестиции в размере до € 10 миллиардов на создания транспортного коридора из Центральной Азии в Европу через Закавказье и Турцию в обход России. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

29 января в Брюсселе открылся форум инвесторов транспортных коммуникаций ЕС-Центральная Азия, в котором участвуют представители правительств, финансовых организаций. Будет обсуждаться вопрос необходимых инвестиций для трансформации Транскаспийского транспортного коридора.

В первый день форума были достигнуты договоренности о выделении на эти цели € 2,97 миллиарда.

«Евросоюз намерен привлечь до €10 млрд инвестиций, которые представляют собой смесь уже существующих и запланированных инвестиций. Европейский инвестиционный банк сегодня подписал с правительствами Казахстана, Киргизии и Узбекистана меморандум о взаимопонимании о выделении под гарантии Еврокомиссии займов на €1,47 млрд. Позже, сегодня Европейский банк реконструкции и развития подпишет меморандум о взаимопонимании с Казахстаном по кредитной линии в €1,5 млрд», - говорится в сообщении.

В форуме инвесторов принимают участие высокопоставленные представители Европейской комиссии, стран-членов ЕС, Центральной Азии, а также стран Кавказа и Турции. Присутствовали и предствители стран G20.

«ЕС решительно поддерживает установление прямых транспортных связей с Центральной Азией через Черноморский и Кавказский регионы в полном партнерстве со странами Центральной Азии, Турцией, а также странами Восточного партнерства, которые активно участвуют в форуме инвесторов», - говорится в сообщении Еврокомиссии.


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