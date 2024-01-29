Температура воздуха в Армении в ближайшие дни существенно не изменится

Днем 29 и 30 января в Ереване возможен небольшой снег. 31 января, с 1 по 3 февраля осадков не ожидается.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что температура воздуха существенно не изменится.

В областях днем 29 и 30 января в некоторых районах ожидается слабый снег, в горных районах - метели. С 31 января по 1-3 февраля осадков не ожидается.

Ветер северо-западный с порывами до 2-5 м/с, 3 февраля в некоторых местах ожидается усиление ветра до скорости 13-16 м/с.