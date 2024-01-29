Кобахидзе заменит Гарибашвили на посту премьер-министра Грузии: телеканал «Имеди»

Действующий председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе будет выдвинут на пост премьер-министра на предстоящем съезде партии, а должность председателя партии займет действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Грузинскую службу агентства «Sputnik».

Согласно эксклюзивной информации телеканала «Имеди», 24 января состоялось заседание политсовета партии «Грузинская мечта». На заседании было решено, что 1 февраля состоится съезд партии и будут объявлены изменения.

Кроме того, по информации телеканала, Кобахидзе займет также должность политического секретаря партии «Грузинская мечта».

Гарибашвили дважды занимал пост премьер-министра, в 2013-2015 годах, и с 2021 года по настоящее время. Он был «правой рукой» миллиардера Бидзины Иванишвили во время основания партии «Грузинская мечта», которая руководит страной с 2012 года.

Вначале Гарибашвили возглавлял МВД, затем в 2013 году он сменил самого Иванишвили на посту премьер-министра. На тот момент, в возрасте 31 года, Гарибашвили стал самым молодым премьер-министром в истории Грузии.

46-летний Ираклий Кобахидзе - юрист по профессии. С января в 2021 года он является председателем партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». До этого он был исполнительным секретарем правящей команды. До прихода в «Грузинскую мечту» он работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, поддерживаемого Программой развития ООН, исполняющим обязанности руководителя Службы обеспечения качества на юридическом факультете Тбилисского государственного университета, членом Комитета экспертов программы по правам человека и верховенству закона Фонда «Открытое общество-Грузия», экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН.