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Вопрос сохранения культурного наследия Нагорного Карабаха в повестке МИД Армении: заместитель министра

Вопрос сохранения культурного наследия Нагорного Карабаха в повестке МИД Армении: заместитель министра

Вопрос сохранения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе всегда в повестке Министерства иностранных дел Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

«Вопрос сохранения культурного наследия Нагорного Карабаха всегда в нашей повестке. Этот вопрос поднимается как в исполнительном органе ЮНЕСКО, так и в других профильных ведомствах. Если помните, в декабре 2020 года Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение, что в Нагорный Карабах должна быть направлена ​​ознакомительная миссия для наблюдения за ситуацией на месте и состоянием памятников культурного наследия», - сказал Костанян.

Заместитель министра отметил, что в течение всего этого времени они постоянно работают над тем, чтобы визит этой миссии состоялся.


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