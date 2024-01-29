Пхеньян сообщил об успешном испытании крылатых ракет, запущенных с подводной лодки

28 января КНДР провела запуск стратегической крылатой ракеты «Пульхвасал-3-31» с подводной лодки. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Интерфакса.

«Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд над Корейским Восточным морем (Японским морем: ред.) и точно поразили цель на острове», - сообщило Центральное информационное агентство Кореи.

Отмечается, что испытательный запуск «не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и прошел совсем независимо от ситуации в регионе».

Также подчеркнуто, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, руководивший запуском, «выразил большое удовлетворение результатом испытаний». Он подчеркнул стратегическую важность успешных испытаний «для строительства мощных военно-морских сил».

28 января агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщило, что Пхеньян запустил несколько крылатых ракет.

Ранее Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что первое испытание новой стратегической крылатой ракеты «Пульхвасал-3-31» было проведено 24 января.