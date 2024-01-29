Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население: посол Франции

Посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи 28 января присутствовал на мероприятии, посвященном Дню Армии Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом посол сделал запись в своем микроблоге в X.

«Для меня было честью принять участие в мероприятии, посвященном Дню Армянской армии, вместе с атташе по вопросам обороны.

Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население», - написал он.

Он подчеркнул, что Франция расширяет оборонные отношения с Арменией и развивает стратегическую близость между двумя странами.