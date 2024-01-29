В этом году в Ереване впервые будет реализована программа «Ночь в театре», в рамках которой все столичные театры до полуночи 27 марта, Всемирного дня театра, будут открыты для ереванцев и гостей столицы. Как передает «Арменпресс», об этом на оперативном совещании мэрии Еревана 29 января сообщил начальник управления культуры и туризма Гош Саркисян.

«Зрители смогут прогуляться по театру, ознакомиться с закулисьем, пообщаться с известными артистами», - уточнил Саркисян, добавив, что программа в настоящее время обсуждается с коллегами из Министерства ОНКС, и в случае успеха планируется сделать ее ежегодной.