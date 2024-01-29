Профессиональная армия - одна из приоритетных целей нашего правительства: министр обороны Армении

Армия является одним из институтов, гарантирующих суверенитет государства и безопасность народа во все времена, поэтому продолжает оставаться важнейшим направлением государственного строительства. Как передает «Арменпресс», об этом 28 января на праздничном мероприятии, посвященном 32-летию Армии Республики Армения, заявил министр обороны Сурен Папикян.

«На пути формирования обороноспособных Вооруженных сил, соответствующих требованиям 21-го века, высоко оценивая самоотверженную службу всего личного состава нашей Армии от рядового до генерала, обладающего высокими боевыми способностями и несгибаемой душой, готового к выполнению поставленных задач и противостоянию возможным вызовам, оценивая их усилия по сохранению нерушимости границ Родины, мы видим и множество нерешенных проблем и упущений и продолжаем наш трудный, но неуклонный курс по усовершенствованию.

Известное высказывание о том, что кадры решают все, не утратило своей актуальности, поскольку совершенствование современных технологий и военно-технический прогресс не уменьшают, а, наоборот, придают еще большее значение человеческому фактору, необходимости формирования профессиональных, развитых, знающих и образованных военных в соответствии с технологическими достижениями, что становится необратимой реальностью», - сказал Папикян.

Начало процесса аттестации военнослужащих в течение 2023 года министр считает самым важным шагом на этом пути.

«Мы уверены, что процесс добровольной аттестации офицеров создаст в армии такую атмосферу и моральный дух, которые будут отвергать посредственность и поощрять высокий профессионализм, что, в свою очередь, постепенно расширит масштабы аттестации. Это - одна из приоритетных целей нашего правительства», - отметил Папикян.