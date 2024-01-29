Армения должна определиться с форматом развития своей атомной энергетики: глава «Росатома»

Армения в ближайшее время должна определиться с форматом развития своей атомной энергетики. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Армения максимум в течение полутора-двух лет должна определиться с дальнейшим форматом развития своей атомной энергетики, Армения давно является членом клуба атомной энергетики», - сказал Лихачев.

Лицензия на эксплуатацию АЭС Армении действительна до 2026 года. Правительство Армении предпринимает шаги по продлению срока эксплуатации АЭС до 2036 года. Наряду с этими работами правительство рассматривает и вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции. По этому вопросу ведутся переговоры с рядом стран, чтобы понять, какую модель энергоблока следует построить в Армении.