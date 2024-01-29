Министр иностранных дел Ирана прибыл в Пакистан на фоне обострения отношений между двумя странами

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Пакистан в ночь на 29 января. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство IRNA.

Визит Абдуллахияна проходит по приглашению министра иностранных дел Пакистана Джалиля Аббаса Джилани.

Министр иностранных дел Ирана встретится с правительственными чиновниками Пакистана, включая исполняющего обязанности премьер-министра, чтобы обсудить вопросы, связанные с безопасностью, экономикой и торговлей.

22 января стороны опубликовали совместное заявление о возобновлении работы своих послов.

16 января Иран нанес удары по территории Пакистана, заявив, что наносит удары по двум опорным пунктам террористической группировки «Джейш аль-Адль». Пакистан сообщил, что в результате этих ударов погибли двое детей, и предупредил Иран о возможных последствиях.

18 января Пакистан атаковал территорию Ирана, сообщив, что его целью являются боевики-сепаратисты. В результате ударов Пакистана в иранских провинциях Систан и Белуджистан погибли 9 человек.