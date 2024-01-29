Формирование прогосударственной диаспоры: главный уполномоченный по делам диаспоры о новой стратегии

Аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения разработал и ввел в обращение Стратегию развития сотрудничества Армения-Диаспора на 2023-2033 годы. В беседе с «Арменпресс» главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян представил, что в основе стратегии лежит формирование прогосударственной диаспоры. Цель - иметь стратегию, ориентированную на государство.

«Мы рассчитываем работать с диаспорой на основе принципов уважения, исходя из вопросов углубления идеологии государственного строительства и государственности. Сегодня в диаспоре они довольно слабы. По понятным причинам диаспора образовалась в условиях отсутствия государственности. Если наши соотечественники, проживающие в Армении, вольно или невольно были строителями государства, то в диаспоре этих причин не было, с армянами диаспоры не велась нормальная работа. В центре той работы, которую мы хотим вести в направлении диаспоры, должна быть государственность. Не потому, что мы эгоистичны, зациклены на себе, а потому, что видим в государственности гарантию существования не только армянства Армении, но и всего армянского народа, сохранения диаспоры. Не будет сильного государства, значит, ничего не будет. Если диаспора смогла существовать на Ближнем Востоке долгие годы, то диаспора, сформировавшаяся за последние 50 лет, не сможет долго просуществовать без якоря. И этим якорем может быть государство», - сказал Заре Синанян.

Он сообщил, что уже получено множество комментариев и предложений от различных правительственных кругов. На их основе и обновляется стратегия. Заре Синанян отметил, что не нужно торопиться, новые реалии и события заставляют нас глубже подойти к этой стратегии, чтобы сделать ее перспективной.

Заре Синанян заверил, что работа по разработке стратегии ведется и с диаспорой. Отправной точкой для формирования этой стратегии в Аппарате уполномоченного считают первый Всемирный армянский саммит, который прошел в Армении в 2022 году. Его использовали как площадку для обсуждения некоторых тезисов, для проверки их восприятия.

«После него мы постоянно работали с разными группами, чтобы понять, как они это воспринимают. Очень сложно работать со всеми, потому что диаспора довольно разная, мы имеем дело не с 10 людьми или 10 организациями. Вы можете работать с 20 организациями, но появятся 200, которые скажут, что вы с ними не работали. Мы стараемся привлечь к участию большое количество представителей диаспоры», - добавил Заре Синанян.

Во второй половине сентября текущего года в Армении планируется провести второй Всемирный армянский саммит. Независимо от того, будет одобрена стратегия или нет, она будет в центре внимания саммита.

«Сейчас мы готовимся к работе саммита. Можно сказать, что мы начали работать в этом направлении с ноября прошлого года. Его планируется провести во второй половине сентября и приурочить ко Дню независимости Армении. Повестка дня саммита еще уточняется, но должен сказать, что вопросы безопасности будут обязательны. Это остается самым важным вопросом для всех армян. Будут также рассмотрены экономические и культурные вопросы. В основном мы сосредоточимся на этих трех направлениях», - добавил Заре Синанян.

Стратегия сотрудничества Армения-Диаспора 2023-2033 гг. в ближайшие месяцы будет представлена ​​правительству РА на обсуждение.

Анна Гзирян

Оператор: Ованнес Мкртчян.