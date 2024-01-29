“Новая книга” - 4/24: Эдуард Хачикян, Вергилий Марон Публий, Мария Инес Алмейда, Флавия Линс и Сильва, Бодо Шефер

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 и в начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Эдуард Хачикян: Полководец Саргис (Зоравар)

IV век. Император Юлиан Отступник начал гонения на христиан. Полководец святой Саркис вступает в борьбу во имя веры и утверждения высоких ценностей, борясь и со своими собственными человеческими слабостями. Издательство: “Эдит Принт”.

Переводная литература

Вергилий Марон Публий: Буколики и Георгики

В книге представлены переводы с латыни на восточноармянский язык двух произведений одного из величайших авторов Древнего Рима Вергилия Марона Публия (70–19 до н.э.), с обширным предисловием и примечаниями. Издательство: “Зангак”.

Детская литература

Мария Инес Алмейда, Флавия Линс И Сильва: Письмо мировым лидерам

София - двенадцатилетняя девочка. Ее тревожат проблемы, стоящие перед нашей планетой, и она решает написать письмо мировым лидерам. В веселом и поэтичном тексте София пишет о различных проблемах, пытаясь поставить диагноз миру. Она понимает, что существует множество проблем, из-за которых мир оказался в отделении интенсивной терапии. Но она мечтатель и предлагает решения. Цель произведения «Письмо мировым лидерам» - предоставить голос детям мира, которые знают, что Земля взывает о помощи. Перевод: Анны Марутян; Редактор: Нуне Торосян; Издательство: “Антарес”.

Документальная литература

Бодо Шефер: Законы победителей

«Законы победителей» - самая известная работа известного немецкого финансиста и тренера Бодо Шефера (в арм. переводе “30 законов победителей”), которая была издана на десятках языков и продана миллионным тиражом.

В книге представлены применимые и понятные юридические советы, которые помогут читателю организовать и согласовать жизнь, отношения с окружающими, расставить правильные приоритеты и достичь финансовой независимости. Перевод: Анны Карапетян; Редактор: Ваге Гукасян; Издательство: “ДаВинчи”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.