Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей
Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Спасательная служба Министерства внутренних дел Армении со ссылкой на информацию, поступившую из Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.
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