Как сообщает Дорожное управление по состоянию на 09:00 29 января, на автодорогах Абовянского, Сисианского, Артикского и Апаранского районов местами гололедица.

Варденяц перевал закрыт для транспортных средств с прицепом.

Все межгосударственные и республиканские автодороги открыты.

Дорожные службы проводят работы по очистке и обработке автодорог солью и песком.

Во избежание происшествий, ДТП и заторов на дорогах водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, оснащенных зимними шинами.