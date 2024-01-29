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Варденяц перевал закрыт для транспортных средств с прицепом

Варденяц перевал закрыт для транспортных средств с прицепом

Как сообщает Дорожное управление по состоянию на 09:00 29 января, на автодорогах Абовянского, Сисианского, Артикского и Апаранского районов местами гололедица.

Варденяц перевал закрыт для транспортных средств с прицепом.

Все межгосударственные и республиканские автодороги открыты.

Дорожные службы  проводят работы по очистке и обработке автодорог солью и песком.

Во избежание происшествий, ДТП и заторов на дорогах водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, оснащенных зимними шинами.


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