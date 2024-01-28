Спасатели проводят откол и удаление сосулек
Из-за обильного снегопада и резкого снижения температуры, с 26 по 28 января в административных районах Арабкир, Кентрон, Нор Норк, Канакер-Зейтун, Аван, Ачапняк, Малатия-Себастия Еревана спасатели провели удаление сосулек, свисающих с мостов, тоннелей и путепроводов.
Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, откол и удаление сосулек продолжается.
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