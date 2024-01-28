Армия — гарант независимой армянской государственности. Послание Католикоса Гарегина II

Его Святейшество Верховный Патриарх Армянской Апостольской Святой Церкви и Католикос Всех Армян Гарегин II направил послание по случаю Дня Армии, отметив, что Армянская Армия является гарантом мирной и достойной жизни нашего народа, безопасного будущего и независимой армянской государственности.

Как сообщили Арменпресс в информационной системе Первопрестольного, в послании, в частности, говорится: «По случаю священного дня армии приносим наше патриархальное благословение командирам и солдатам Армянской армии и всему нашему народу.

Армянская регулярная армия со времен Арцахского движения была сформирована союзом добровольческих дружин и отрядов военнообязанных, которые на протяжении более трех десятилетий своими беспримерными подвигами сражались во время Арцахских войн и военных действий, развязанных Азербайджаном на границах Армении. Многие храбрецы обрели бессмертие, приняв мученический венец ради Родины».

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой Церкви подчеркнул, что в сложной ситуации, сложившейся в нашем регионе, всемерное и всестороннее усиление Армянской армии имеет первостепенное значение, и чтобы дать отпор катастрофическим трагедиям, оккупации Нагорного Карабаха, мы должны всеми силами поддержать нашу армию. Потому что Армянская армия является гарантом мирной и достойной жизни нашего народа, безопасного будущего и независимой армянской государственности.

«Мы с удовлетворением подтверждаем, что наши духовные служители были и будут рядом с офицерами и солдатами Армянской армии для пастырской заботы, укрепления духа наших храбрых воинов и сохранения их веры и надежды на Бога.

Сегодня мы обеспокоены нынешней напряженной и воинственной ситуацией в мире, в частности - событиями, происходящими вокруг нашей Родины, завоевательскими амбициями, проявляемыми в отношении нашего государства. Мы верим, что с помощью Всевышнего, сильной армии и всенационального единства мы сможем противостоять всем вызовам и построить светлое будущее для нашего государства и нашего народа во всем мире.

Пусть мужественный подвиг и светлая память наших мучеников, упокоенных на Ераблуре, священной земле Родины, станут для нас священным наследием, позволяющим сохранить нашу любовь и преданность, превратить нашу боль и скорбь в силу и решимость для ради строительства и процветания нашей страны, - сказал Католикос Гарегин Второй, добавив. - В этот священный День Армии мы молимся за упокой душ героев армян, погибших за Родину, и просим о скорейшем возвращении пленных и пропавших без вести армян. Пусть Господь дарует мирное и безопасное служение нашим солдатам и офицерам, благословляет и защищает нашу родную страну и весь наш народ во всем мире, находящийся под Его опекой ныне и присно. Амен».