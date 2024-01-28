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Посольство США поздравило по случаю Дня Армянской Армии

Посольство США поздравило по случаю Дня Армянской Армии

Посольство США в Армении направило поздравительное послание по случаю Дня Армянской Армии.

Как передает Арменпресс,  посольство США на своей странице в Facebook отметило:  «По случаю Дня Армянской Армии мы выражаем слова благодарности всем, кто служил на защите своей Родины. Мы ценим наше прочное и растущее сотрудничество с Вооруженными силами Армении».


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