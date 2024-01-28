Армянская армия отмечает 32-ю годовщину формирования

Армянство всего мира и Республика Армения 28 января отмечают 32-ю годовщину со дня формирования Вооруженных сил РА.

Становление вооруженных сил РА совпадает с периодом 1992-1994 гг., когда уже независимая Республика Армения вместе с Нагорно-Карабахской Республикой, находясь в состоянии необъявленной, но фактической войны с Азербайджаном, одновременно приступила к созданию национальной армия. Однако решающую роль в создании Армянской армии сыграло провозглашение независимости 1990 года, провозгласившее фактическую независимость Армении и открывшее новые правовые и практические перспективы в создании национальной армии.

28 января 1992 г. правительство приняло историческое решение «О Министерстве обороны Республики Армения», тем самым юридически обосновав создание Армянской национальной армии. В мае 1992 г. Министерство обороны приступило к призыву на военную службу в стране, положив начало устойчивой традиции комплектования армии.

Формирование армии Третьей Республики Армения проходило в несколько этапов.

Первый этап проходил с февраля 1988 года по май 1992 г. В этот период, в условиях активизации карабахского движения и крайнего обострения армяно-азербайджанских отношений, обеспечение военной безопасности населения Армении и Арцаха стало более чем актуальным.

Второй период длился с июня 1992г. по май 1994г. В этот период Республики Армения и Арцах подверглись агрессии со стороны Азербайджана.

Третий этап начался с июня 1994 года, и продолжается по сей день. За этот период была проделана значительная работа по строительству армии, повышению боеспособности войск, укреплению дисциплины, обучению офицеров и прапорщиков, также и личного состава, комплектуемому по контракту и обеспечению определенного прогресса во взаимоотношениях Армии и общества. В сентябре 1990 г. был сформирован Ереванский особый полк, пять рот были сформированы в Арарате, Горисе, Варденисе, Иджеване и Мегри. Решением правительства Республики Армения в 1991 г. был создан Государственный комитет обороны при Совете министров.

Призыву в ВС РА подлежат представители мужского пола в возрасте 18-27 лет сроком на 2 года, что регламентируется Законом РА «О воинской обязанности».

Вооруженные силы Армении с момента своего формирования продолжают сотрудничать с различными международными структурами и предпринимаются шаги по дальнейшему расширению этих связей. Подписав 15 мая 1992 г. Договор о коллективной безопасности, Республика Армения стала членом ОДКБ.

Сотрудничество Вооруженных сил Армении с Североатлантическим альянсом также с каждым годом все более углубляется, расширяя сферы сотрудничества.

Одна из основных задач строительства армии - подготовка кадров. С этой целью было создано Военное авиационное лётно-техническое училище, которое позже стало Военным авиационным институтом, Высшее военное командное училище Министерства обороны, сегодня - Военный институт им. Вазгена Саргсяна, в Ереванском государственном медицинском университете им. Гераци есть военно-медицинский факультет. Подготовка и обучение офицеров продолжаласьв военных учебных заведениях зарубежных стран.

В истории Вооруженных сил Армении важнейшую рольиграют армянские миротворцы. Также благодаря им во многих странах мира узнали и оценили армянского воина. Присоединившись к миротворческой миссии в ряде стран, Армения доказала, что выступает за прочный мир в поддержании глобальной безопасности. Это идеология, носителем которой не может быть агрессор.

Армянская армия также закалена в боях. Несмотря на свой молодой возраст, Вооруженные Силы Республики Армения прошли через три войны. После победы в первой Арцахской войне армянский солдат и армянский доброволец совершили такой же героический подвиг в апреле 2016 года, когда положили конец развязанной Азербайджаном четырехдневной военной операции.

Во время 44-дневной войны 2020 г., развязанной Азербайджаном против Арцаха с 27 сентября по 10 ноября 1944 года,а также во время нападения Азербайджана 12-13 сентября на Армению в сентябре 2022 г., военнослужащие Вооруженных сил совершили беспримерные подвиги, защищая границы Родины, не щадя собственных жизней. Армия, пережившая три войны за три десятилетия, и теперь несет на своих плечах большую ответственность.

Несмотря на все вызовы и трудности, в армянской армии продолжается процесс реформирования

С 2023 года в Вооружённых Силах стартовала аттестация военнослужащих, целью которой является повышение боеготовности и заработной платы личного состава.

Кроме того, в целях повышения привлекательности военной службы в Вооруженных силах введена новая система перехода на контрактную военную службу для рядового и офицерского состава - программа "Защитник Родины". Минобороны продолжает реализацию программ «Честь имею» и жилья для военнослужащих.

В 2024 году в Армию Армении впервые на срочную службу была призвана женщина.