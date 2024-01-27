Действия Азербайджана — не что иное, как попрание политических отношений. ВС Гардман-Ширван-Нахиджеван

Подобная практика Азербайджана является не чем иным, как систематическим игнорированием и нарушением сформировавшихся десятилетиями политических отношений, принятых и являющихся образцом норм международных отношений.

Как передает Арменпресс, с заявлением по этому поводу выступил Всеармянский Союз Гардман-Ширван-Нахиджеван, комментируя намерение Азербайджана выйти из Совета Европы.

"Последние события в Парламентской ассамблее Совета Европы - ограничение полномочий азербайджанской делегации на основании многочисленных нарушений и неисполнения основных обязательств, вытекающих из членства в организации, а также постоянного игнорирования решений Совета Европы, вызвали глубокое недовольство в Азербайджане.

В азербайджанских проправительственных кругах данное решение ПАСЕ расценивают как проявление исламофобии, азербайджанофобии со стороны Европы в отношении Азербайджана, или другими подобными лицемерными интерпретациями, нежелая сталкиваться с преступлениями, которые тяжелым грузом лежат на плечах азербайджанского режима.

Более того, в качестве альтернативного решения проблемы Азербайджан берет на себя не обязательства по справедливому устранению последствий совершенных им преступлений, а обсуждает вопрос выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы. Кроме того, Азербайджан может также отказаться признать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

Подобная практика Азербайджана является не чем иным, как систематическим игнорированием и попранием сформировавшихся десятилетиями политических отношений, принятых и являющихся образцом норм международных отношений.

В Азербайджане не раз на высоком уровне говорилось, что международное право – это пережиток прошлого, на который могут опираться только слабые государства.Отказ от вступления в международные структуры и отказ даже признать юрисдикцию международных судов подтверждает реализацию идеологии, принятой азербайджанской диктатурой, и соответствующий ей образ действий, целью которых является, во-первых, не нести ответственности за уже совершенные преступления против человечности, во-вторых, обеспечить непрерывность безнаказанности в дальнейших экспансионистских действиях.

Следует отметить, что к таким шагам прибегали нацистские и фашистские режимы, действовавшие в прошлом веке, в частности, они приостановили членство в действовавшей в то время Лиге Наций, чтобы устранитьсуществование какого-либо фактора, ограничивающего их преступную деятельность— даже столь очевидную", - говорится в заявлении.

Всеармянский союз Гардман-Ширван-Нахиджеван призывает международные организации, учитывая опыт прошлого, не допускать распространения азербайджанского фашизма, а,на практике привлекая их к ответственности, предотвращать дальнейшие трагедии.