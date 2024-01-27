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Лукашенко отправился с визитом в Россию, где проведет переговоры переговоры с Путиным

Лукашенко отправился с визитом в Россию, где проведет переговоры переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в Высшем госсовете Союзного государства и проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии

Стороны подведут итоги реализации мероприятий основных направлений на 2021-2023 годы и 28 союзных программ.

Как передает Interfax.ru, президенты Беларуси и России проведут двусторонние переговоры, в ходе которых рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, обсудят международную тематику.

 


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