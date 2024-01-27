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В Армении похолодает еще на 5-6 градусов

В Армении похолодает еще на 5-6 градусов

С рассвета 28 января в Армении прекратятся осадки. В ночь на 28-е температура воздуха понизится на 5-6 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили  в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения.

Днем 27 января и ночью 28 января в Ереване ожидается снег. 29-31 января возможен небольшой снег. 1 февраля ожидается погода без осадков.

Днем 27 января —на всей территории республики, в ночь с 28 на 29-31 января —в некоторых регионах, ожидается снег, местами—метель.

Днем 28 января, 1 февраля, ожидается погода без осадков.


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