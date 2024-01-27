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Госдеп одобрил возможную продажу Греции самолетов F-35 и других систем на сумму $8,6 млрд

Госдеп одобрил возможную продажу Греции самолетов F-35 и других систем на сумму $8,6 млрд

Госдепартамент разрешил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из заявления, речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования. Агентство заверило, что поставка этой техники не повредит боеготовности США и не изменит базовый военный баланс в регионе.

"Продажа позволит Греции модернизировать свои военно-воздушные силы, повысит ее возможность защищать свое воздушное пространство, а также внесет вклад в миссии НАТО по сохранению региональной безопасности и защите союзников альянса", - цитируетТАСС заявление.

 


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